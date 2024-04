La Soluzione ♚ Fa aumentare la posta in certi giochi di carte

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Fa aumentare la posta in certi giochi di carte. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RILANCIO

Curiosità su Fa aumentare la posta in certi giochi di carte: di ogni suo debito avessi coll'arte per insino a dì primo di luglio 1472 [...] e de' dare per tutto novembre 1472 sol. 5 per la sua posta fatta a dì 18... Nei media seriali, un reboot, in italiano anche rilancio o riavvio, è un'opera che rappresenta un nuovo inizio per un universo immaginario, opera, o serie. Un reboot scarta la narrazione preesistente e ne ricrea i personaggi, le trame e il contesto della storia.

Altre Definizioni con rilancio; aumentare; posta; certi; giochi; carte;