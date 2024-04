La Soluzione ♚ L effetto lucente di certi rossetti ombretti e smalti

La definizione e la soluzione di 7 lettere: L effetto lucente di certi rossetti ombretti e smalti. GLITTER Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su L effetto lucente di certi rossetti ombretti e smalti: cervi rossetti ombretti e small" Gary Glitter, vero nome Paul Francis Gadd (Banbury, 8 maggio 1944), è un cantautore e musicista britannico. Glitter ha raggiunto il successo nei primi anni settanta, nel momento in cui salì alla ribalta il movimento del glam rock. In quel periodo raggiunse la vetta delle classifiche di vendita britanniche con molti brani, tra cui Rock and Roll, I Love You Love Me Love, I'm the Leader of the Gang (I Am) e Hello, Hello, I'm Back Again. Tra il 1972 e il 1995 26 singoli di Glitter entrarono in classifica procurando all'artista una permanenza complessiva di 180 settimane nella UK Top 100; dodici di questi entrarono tra i primi 10 e tre ...

