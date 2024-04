La Soluzione ♚ Ne arrivano molte di spam

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Ne arrivano molte di spam. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : EMAIL

Curiosità su Ne arrivano molte di spam: Utenti possono disabilitare il sistema di filtraggio dello spam creando una regola per eludere il filtro anti spam per tutti i messaggi. gli utenti pop3... La posta elettronica, detta anche email o e-mail (dall'inglese electronic mail) è un metodo per scambiarsi messaggi tramite una rete di computer. Ideato nel 1971 da Ray Tomlinson e originariamente implementato su ARPANET come trasferimento di file, negli anni ottanta e novanta sono stati creati diversi protocolli concorrenti per l'invio e la ricezione della posta elettronica. Su Internet i protocolli usati sono principalmente SMTP, POP e IMAP. In origine i messaggi di posta elettronica erano costituiti solamente da testo, tuttavia è possibile trasferire immagini digitali o altri contenuti multimediali come allegati.

