La Soluzione ♚ Lo Stato che confina con il Canada e il New Hampshire

La definizione e la soluzione di 5 lettere: Lo Stato che confina con il Canada e il New Hampshire. MAINE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Lo stato che confina con il canada e il new hampshire: Uniti e confina a nord con il canada, a est con vermont, massachusetts e connecticut, a sud con new jersey e pennsylvania. l'area metropolitana di new york... Il Maine (pron. ['min] o ['mein]; in inglese [men]) è uno stato federato degli Stati Uniti d'America (sigla = ME). È il più nordorientale della federazione e del New England; si affaccia a sud-est sull'oceano Atlantico, confina ad est, a nord e a nord-ovest con il Canada e a sud-ovest con il New Hampshire. L'estensione territoriale è di 91 646 km² suddiviso in 16 contee, con una popolazione di 1 330 089 abitanti (2014). La capitale è Augusta.

