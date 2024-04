La Soluzione ♚ Confina solo con gli USA La definizione e la soluzione di 6 lettere: Confina solo con gli USA. CANADA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Confina solo con gli usa: Il Canada (AFI: /'kanada/) o Canadà (AFI: /kana'da/) è uno Stato dell'America Settentrionale che si affaccia dall'Atlantico a est, dal Mar Glaciale Artico a nord e dall'Oceano Pacifico a ovest. Con una superficie di 9985000 km² è il secondo paese del mondo per superficie totale dopo la Russia. Confina con la Groenlandia (Regno di Danimarca), tramite la propria porzione dell'Isola Hans, e con gli Stati Uniti d'America: quelli continentali a sud, in buona parte lungo la linea del 49º parallelo Nord, e con lo Stato dell'Alaska a nord-ovest quasi interamente lungo il 141º meridiano Ovest: si tratta del confine terrestre tra due Stati più lungo ... Italiano Nome proprio Significato e Curiosità su: Il Canada (AFI: /'kanada/) o Canadà (AFI: /kana'da/) è uno Stato dell'America Settentrionale che si affaccia dall'Atlantico a est, dal Mar Glaciale Artico a nord e dall'Oceano Pacifico a ovest. Con una superficie di 9985000 km² è il secondo paese del mondo per superficie totale dopo la Russia. Confina con la Groenlandia (Regno di Danimarca), tramite la propria porzione dell'Isola Hans, e con gli Stati Uniti d'America: quelli continentali a sud, in buona parte lungo la linea del 49º parallelo Nord, e con lo Stato dell'Alaska a nord-ovest quasi interamente lungo il 141º meridiano Ovest: si tratta del confine terrestre tra due Stati più lungo ... Canada ( approfondimento) (toponimo) (diritto) (geografia) stato federale e membro del Commonwealth britannico che occupa la parte nord dell'America settentrionale, la cui capitale è Ottawa, è composta di dieci province e tre territori, ed è delimitato dall'Oceano Atlantico ad est, dal Oceano Pacifico ad ovest e dall'Oceano Artico a nord. È, dopo la Russia, il paese più esteso del mondo e confina con gli Stati Uniti d'America a sud ed a nord-ovest (Alaska) Sillabazione Cà | na | da Etimologia / Derivazione dall'irochese kanata, villaggio, comunità Parole derivate canadese Altre Definizioni con canada; confina; solo; Il Paese natale di Jim Carrey; Lo Stato con Montreal e Vancouver; Confina con la Lorena; Confina con i Grigioni; Si può farlo solo bevendo; La si può imboccare solo dai caselli; Cerca altre soluzioni cruciverba

