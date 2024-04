La Soluzione ♚ Lo Stato ebraico

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Lo Stato ebraico. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ISRAELE

Curiosità su Lo stato ebraico: lo stato ebraico (der judenstaat) è un saggio scritto da theodor herzl nel 1896. considerato il padre del sionismo moderno, l'autore pose le basi teoriche... Israele, ufficialmente Stato d'Israele (in ebraico: , Medinat Yisra'el; in arabo , Dawlat Isra'il), è uno Stato del Medio Oriente affacciato sul mar Mediterraneo e che confina a nord con il Libano, con la Siria a nord-est, la Giordania a est, l'Egitto a sud-ovest, con i territori palestinesi, ossia la Cisgiordania a est e la striscia di Gaza a sud-ovest, e il Mar Rosso a sud. La regione nella quale è situato Israele è stata soggetta nel tempo al dominio di numerose civiltà, tra cui cananei, egizi, israeliti, filistei, assiri, babilonesi, romani, bizantini, arabi, crociati e ottomani. In età contemporanea la regione divenne ...

