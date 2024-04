La Soluzione ♚ Colpo di Stato sudamericano

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Colpo di Stato sudamericano. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : GOLPE

Curiosità su Colpo di stato sudamericano: Sistematico" di terrorismo di stato. la dittatura ebbe inizio con il colpo di stato militare del 24 marzo 1976, che rovesciò la presidente isabel martínez... Un colpo di Stato consiste nel rovesciamento — da parte di uno o più soggetti, popolari o delle élite nazionali, autonomamente o con l'appoggio diretto o indiretto di un organismo istituzionale quale per esempio le forze armate — in maniera violenta o incruenta, del potere costituito, al fine di causare un mutamento di regime. Il termine ricalca il francese coup d'état ed è noto anche come golpe in portoghese o spagnolo (da Golpe de Estado) o Putsch in tedesco.

