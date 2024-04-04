Stato degli USA incuneato nel Canada

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Stato degli USA incuneato nel Canada' è 'Maine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MAINE

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Perché la soluzione è Maine? Il Maine è uno stato degli Stati Uniti che si trova interamente all’interno dei confini canadesi, formando una regione incuneata tra il Canada e gli altri stati americani. Questa posizione geografica lo rende unico, poiché si estende lungo il confine settentrionale del paese, con ampie aree di foreste e coste lungo l’Atlantico. La sua presenza contribuisce alla complessità della frontiera tra Stati Uniti e Canada, evidenziando un territorio che si inserisce profondamente nel contesto nordamericano.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Stato degli USA incuneato nel Canada". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Stato degli USA incuneato nel Canada nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Maine

Se la definizione "Stato degli USA incuneato nel Canada" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Stato degli USA incuneato nel Canada" conferma che la soluzione 'Maine' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Maine

M Milano A Ancona I Imola N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Stato degli USA incuneato nel Canada" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Maine' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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