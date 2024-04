La Soluzione ♚ Rischio che si corre

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ALEA

Curiosità su Rischio che si corre: Costante produzione di film d'autore, la x-filme rischiò la bancarotta; il successo internazionale di lola corre, girato in soli due mesi (giugno e luglio 1997)... Alea iacta est, tradizionalmente tradotta in italiano come Il dado è tratto, cioè "il dado è stato tirato", è una frase latina divenuta proverbiale nel senso metaforico di "la decisione è presa", "la sfida è ormai lanciata". Tale espressione si cita quando si prende una decisione dalla quale non si può più recedere, per indicare che si è superato il punto di non ritorno. Secondo Svetonio (Divus Iulius, 32), la frase, nel diverso ordine di parole Iacta alea est, fu pronunciata da Cesare il 10 gennaio 49 a.C. prima di attraversare il fiume Rubicone con il suo esercito e dare così inizio alla guerra civile contro Pompeo. Lo stesso evento ...

