La Soluzione ♚ Può essere a soffietto

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Può essere a soffietto. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PORTA

Curiosità su Puo essere a soffietto: Con la bocca aspirarne l'essenza rimasta nel bicchiere (il cosiddetto "soffietto"). nei locali dell'ex-urss, specialmente in russia e ucraina, è molto... La porta è un'apertura che permette di passare da un ambiente a un altro. Il termine contraddistingue solitamente sia il vano che l'infisso che lo chiude. Quest'ultimo è formato in genere da un piano verticale di legno o altri materiali, dotato di maniglia e quasi sempre di forma rettangolare. Una porta può essere interna o esterna, nel qual caso prende anche il nome di uscio o portone. Le porte da interni solitamente hanno misure standard: lo spessore del muro è di 10 cm, l’altezza è di 210 cm, mentre la larghezza è di 80 cm che può diventare 70 per le porte che danno accesso a vani chiusi.

