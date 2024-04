La Soluzione ♚ Proposte di acquisto La definizione e la soluzione di 7 lettere: Proposte di acquisto. OFFERTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Proposte di acquisto: In economia domanda e offerta intendono l'acquisto e la vendita di beni o servizi. La compravendita avviene nel mercato, dove le quantità di domanda e di offerta determinano i prezzi. I due concetti sono usati sia in microeconomia che in macroeconomia. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: In economia domanda e offerta intendono l'acquisto e la vendita di beni o servizi. La compravendita avviene nel mercato, dove le quantità di domanda e di offerta determinano i prezzi. I due concetti sono usati sia in microeconomia che in macroeconomia. offerte f pl femminile plurale di offerto Sostantivo, forma flessa offerte f pl plurale di offerta Voce verbale offerte participio passato plurale femminile di offrire Sillabazione of | fèr | te Etimologia / Derivazione vedi offerta Sinonimi (aggettivo) proposte, presentate, date, regalate, porte , profferte, esibite, esposte

proposte, presentate, date, regalate, porte , profferte, esibite, esposte votate, consacrate, dedicate, sacrificate

(sostantivo) proposte, profferte, inviti, doni, omaggi, donazioni, regali, presenti, contributi, oboli, oblazioni, erogazioni, elargizioni, elemosine, aiuti Contrari (aggettivo) accettate, prese, accolte, gradite

accettate, prese, accolte, gradite respinte, rifiutate, sottratte, distolte

(sostantivo) domande, richieste

domande, richieste accoglimenti, accoglienze, gradimenti

Altre Definizioni con offerte; proposte; acquisto; Donazioni dei fedeli a messa; Hanno aderito alle proposte politiche di Grillo; Lo sono le proposte accettabili; Frazionano la spesa d acquisto; Tipo d acquisto in Borsa;

OFFERTE

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Proposte di acquisto' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.