Possono essere sebacee

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Possono essere sebacee. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CISTI

Curiosità su Possono essere sebacee: Dimensioni e possono infiammarsi determinando dolore e prurito vaginale. in caso di ipertrofia possono essere scambiate per un adenoma sebaceo. dermatologia... La cisti, o ciste, è una cavità o sacca, normale o patologica, chiusa da una membrana ben distinta, contenente un materiale liquido o semisolido. Le raccolte di liquido non delimitate da membrana vengono definite pseudocisti, mentre le raccolte di pus vengono definite ascessi. Di forma generalmente rotondeggiante, possono presentarsi singolarmente o in numero variabile. Una volta formata, una cisti può scomparire da sé o può richiedere di essere rimossa chirurgicamente.

