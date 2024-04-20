Una grave menomazione

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una grave menomazione' è 'Cecità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CECITÀ

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Perché la soluzione è Cecità? La cecità è una condizione caratterizzata da una grave menomazione della vista, che può essere totale o parziale. Questo stato implica l'assenza di percezione visiva o una sensibilità molto ridotta alla luce e ai dettagli, influenzando profondamente la vita quotidiana delle persone interessate. La perdita della vista può derivare da cause diverse, come malattie o incidenti, e comporta sfide significative nell'orientamento e nell'interazione con l'ambiente circostante. La cecità rappresenta una condizione che richiede adattamenti specifici.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una grave menomazione". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Una grave menomazione nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Cecità

La definizione "Una grave menomazione" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una grave menomazione" conferma che la soluzione 'Cecità' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Cecità

C Como E Empoli C Como I Imola T Torino À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una grave menomazione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cecità' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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