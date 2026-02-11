Romanzo di Saramago

SOLUZIONE: CECITÀ

Perché la soluzione è Cecità? Saramago ci trasporta in un mondo dove la perdita della vista si diffonde improvvisamente, creando caos e isolamento. La narrazione esplora le reazioni umane di fronte a questa condizione, mettendo in evidenza fragilità e solidarietà. La storia si concentra su un gruppo di persone che affrontano la cecità collettiva, rivelando aspetti profondi dell'animo umano e la capacità di adattarsi in situazioni estreme.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Romanzo di Saramago" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Romanzo di Saramago". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Per risolvere la definizione "Romanzo di Saramago", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Romanzo di Saramago" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Cecità:

C Como E Empoli C Como I Imola T Torino À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Romanzo di Saramago" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

