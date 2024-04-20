Si riempie di schede

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si riempie di schede' è 'Urna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: URNA

Perché la soluzione è Urna? L'urna è un contenitore progettato per raccogliere schede, generalmente utilizzato durante le votazioni o le consultazioni pubbliche. La sua funzione principale è quella di conservare in modo sicuro e anonimo le schede depositate dagli elettori, garantendo la segretezza del voto e la trasparenza del processo elettorale. La forma e i materiali dell'urna possono variare a seconda delle esigenze, ma il suo scopo rimane sempre quello di essere un recipiente in cui si riempie di schede.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si riempie di schede". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Si riempie di schede nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Urna

Per risolvere la definizione "Si riempie di schede", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si riempie di schede" conferma che la soluzione 'Urna' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Urna

U Udine R Roma N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si riempie di schede" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Urna' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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