La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Contenitore per schede elettorali' è 'Urna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

URNA

Curiosità e Significato... La parola Urna è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Urna.

Perché la soluzione è Urna? L'urna è un contenitore utilizzato per raccogliere le schede elettorali durante le votazioni. Si tratta di una scatola chiusa e sicura, progettata per garantire la privacy e la trasparenza del voto. Durante le elezioni, gli elettori inseriscono all’interno le schede compilate, contribuendo a mantenere il segreto e l'integrità del processo democratico. È un simbolo fondamentale della partecipazione civica.

Hai trovato la definizione "Contenitore per schede elettorali" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

U Udine

R Roma

N Napoli

A Ancona

