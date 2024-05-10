Si riempiono di schede

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si riempiono di schede' è 'Urne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: URNE

Perché la soluzione è Urne? Le urne sono contenitori utilizzati per raccogliere schede compilate dagli elettori durante le votazioni. Questi recipienti sono spesso chiusi e sigillati per garantire la riservatezza e l'integrità del voto. La loro funzione principale è custodire le schede fino al momento del conteggio, assicurando che nessuna scheda venga manomessa o smarrita. La presenza delle urne rappresenta un elemento fondamentale nel processo democratico, simbolo di fiducia e di partecipazione civica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si riempiono di schede". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Si riempiono di schede nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Urne

Quando la definizione "Si riempiono di schede" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si riempiono di schede" conferma che la soluzione 'Urne' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Urne

U Udine R Roma N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si riempiono di schede" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Urne' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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