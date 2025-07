La cassetta con i voti nei cruciverba: la soluzione è Urna

URNA

Curiosità e Significato... La parola Urna è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Urna.

Perché la soluzione è Urna? L'urna è un contenitore utilizzato per raccogliere voti durante elezioni o consultazioni. Di forma generalmente cilindrica o rettangolare, permette di depositare in modo sicuro e riservato le schede degli elettori. La sua presenza simboleggia la partecipazione democratica, garantendo il segreto del voto e la trasparenza del processo elettorale. Un elemento fondamentale nelle democrazie moderne.

Se ti sei imbattuto nella definizione "La cassetta con i voti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

