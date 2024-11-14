La posizione d attesa o di difesa del pugile

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La posizione d attesa o di difesa del pugile' è 'Guardia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GUARDIA

Perché la soluzione è Guardia? La guardia rappresenta la posizione adottata dal pugile per proteggersi e prepararsi agli attacchi dell’avversario. Essa implica mantenere una postura stabile, con le mani sollevate a protezione del volto e del corpo, e una posizione equilibrata dei piedi. Questa postura permette di difendersi efficacemente, bloccare i colpi e reagire prontamente agli attacchi. La guardia è fondamentale nel pugilato perché garantisce sicurezza e controllo durante il combattimento.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La posizione d attesa o di difesa del pugile". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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La posizione d attesa o di difesa del pugile nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Guardia

Quando la definizione "La posizione d attesa o di difesa del pugile" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La posizione d attesa o di difesa del pugile" conferma che la soluzione 'Guardia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Guardia

G Genova U Udine A Ancona R Roma D Domodossola I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La posizione d attesa o di difesa del pugile" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Guardia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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