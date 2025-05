Un poliziotto alle dipendenze di privati nei cruciverba: la soluzione è Guardia Giurata

GUARDIA GIURATA

Curiosità e Significato di "Guardia Giurata"

Approfondisci la parola di 14 lettere Guardia Giurata: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

La guardia giurata è un agente di sicurezza privato incaricato di vigilare su proprietà e persone. A differenza delle forze di polizia statali, opera sotto l'autorità di aziende o privati, garantendo la protezione e la sicurezza in vari contesti, come negozi, eventi o edifici.

Come si scrive la soluzione: Guardia Giurata

G Genova

U Udine

A Ancona

R Roma

D Domodossola

I Imola

A Ancona

G Genova

I Imola

U Udine

R Roma

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O S P N I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPINO" SPINO

