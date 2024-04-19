Cosi è il palmo delle mani di chi lavora duro nei cruciverba: la soluzione è Calloso

CALLOSO

La soluzione Calloso di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Calloso per scoprire curiosità e dettagli utili.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Così sono dette le mani del colpevoleCosì è il ricercato che alza le maniHa le mani in pasta finché lavoraCosì è uno duro e decisoCosì è il tipo duro e deciso

Hai davanti la definizione "Cosi è il palmo delle mani di chi lavora duro" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

L Livorno

L Livorno

O Otranto

S Savona

O Otranto

