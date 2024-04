La Soluzione ♚ Lavora sulle banchine La definizione e la soluzione di 11 lettere: Lavora sulle banchine. SCARICATORE - PORTUALE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lavora sulle banchine: Lo scaricatore di sovratensioni chiamato SPD (Surge Protection Device) è un dispositivo elettrico per la protezione dei circuiti o degli impianti elettrici dalle sovratensioni. Le sovratensioni possono essere di origine atmosferica (fulmini), a carattere impulsivo e con picchi di tensione elevatissimi, per contatto accidentale con linee aeree ad alta tensione o generate accidentalmente dal distributore di energia elettrica per manovre tecniche. A volte sono generate da manovre su carichi induttivi tipo accensione e spegnimento di motori o altri carichi di natura reattiva. Possono essere causa di danni alle apparecchiature e agli impianti ... Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: Lo scaricatore di sovratensioni chiamato SPD (Surge Protection Device) è un dispositivo elettrico per la protezione dei circuiti o degli impianti elettrici dalle sovratensioni. Le sovratensioni possono essere di origine atmosferica (fulmini), a carattere impulsivo e con picchi di tensione elevatissimi, per contatto accidentale con linee aeree ad alta tensione o generate accidentalmente dal distributore di energia elettrica per manovre tecniche. A volte sono generate da manovre su carichi induttivi tipo accensione e spegnimento di motori o altri carichi di natura reattiva. Possono essere causa di danni alle apparecchiature e agli impianti ... scaricatore m sing che o chi scarica (fisica) (elettrotecnica) (tecnologia) (ingegneria) dispositivo automatico per impedire la rottura di impianti elettrici, col compito di disperdere eccessi di tensione Sillabazione sca | ri | ca | tó | re Pronuncia IPA: /skarika'tore/ Etimologia / Derivazione deriva da scaricare Sinonimi portuale, facchino, uomo di fatica, portabagagli

dispositivo per lo scarico, condotto di scarico, rete idrica, fognatura

dispersore di tensione Altre Definizioni con scaricatore; lavora; banchine; Lavora e insacca carne di maiale; Lavora dopo la nevicata; I pescatori le stendono sulle banchine; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Lavora sulle banchine

SCARICATORE

La risposta di 11 lettere per risolvere 'Lavora sulle banchine' è.