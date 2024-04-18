Cosi è anche detto il simbolo @

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Cosi è anche detto il simbolo @' è 'Chiocciola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CHIOCCIOLA

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Perché la soluzione è Chiocciola? La chiocciola è un simbolo grafico che ha acquisito grande importanza nel mondo digitale, soprattutto nelle email e nei social network. Essa si presenta come un cerchio con una coda arcuata che lo attraversa, ricordando appunto una piccola chiocciola. Questo segno permette di distinguere facilmente tra il nome utente e il dominio, facilitando la comunicazione elettronica. La sua presenza è ormai imprescindibile in molteplici contesti online, diventando un elemento riconoscibile e funzionale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cosi è anche detto il simbolo @". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Cosi è anche detto il simbolo @ nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Chiocciola

Quando la definizione "Cosi è anche detto il simbolo @" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cosi è anche detto il simbolo @" conferma che la soluzione 'Chiocciola' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Chiocciola

C Como H Hotel I Imola O Otranto C Como C Como I Imola O Otranto L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cosi è anche detto il simbolo @" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Chiocciola' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Le lumache che hanno la conchigliaHa i gradini a spiraleUn mollusco che non esce mai di casaCosì è anche detto il crampo degli scrivaniCosì era detto il Vigile del FuocoCosì è detto l uccello che non migraCosi è anche detto il petrolioCosi è detto il petrolio