Si lavora a Volterra: Alabastro è il nome generico attribuito ad una roccia di tipo evaporitico di origine gessosa (solfato di calcio idrato) o calcitica (carbonato di calcio), che si presenta in aggregati concrezionati, zonati o fibroso-raggiati, di aspetto cereo, deposti in ambienti sotterranei da acque particolarmente dure. Il vocabolo è di origine orientale: per gli antichi greci la parola alábastron indicava un vaso di alabastro. Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: Alabastro è il nome generico attribuito ad una roccia di tipo evaporitico di origine gessosa (solfato di calcio idrato) o calcitica (carbonato di calcio), che si presenta in aggregati concrezionati, zonati o fibroso-raggiati, di aspetto cereo, deposti in ambienti sotterranei da acque particolarmente dure. Il vocabolo è di origine orientale: per gli antichi greci la parola alábastron indicava un vaso di alabastro. alabastro ( approfondimento) m sing (pl.: alabastri) (mineralogia) roccia biancastra, quasi trasparente e lucida Sillabazione a | la | bà | stro Pronuncia IPA: /ala'bastro/ Etimologia / Derivazione deriva dal latino alabastrum e dal greco ßast Parole derivate alabastrino, alabastraio, alabastrite, alabastroteca Altre Definizioni con alabastro; lavora; volterra; Se ne fanno statuine; Un materiale per statuine; Lavora sulle banchine; Lavora e insacca carne di maiale; Il paesaggista autore delle Vedute di Volterra; Il paesaggista francese delle Vedute di Volterra;

