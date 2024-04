La Soluzione ♚ Piccoli corsi d acqua

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Piccoli corsi d acqua. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RIVI - RUSCELLI - RII

Curiosità su Piccoli corsi d acqua: Acqueo tipi di acqua acqua aggressiva acqua demineralizzata acqua di mare acqua distillata acqua minerale acqua pesante acqua osmotizzata acqua sopraffusa... Rolando Maria Rivi (Castellarano, 7 gennaio 1931 – Monchio, 13 aprile 1945) è stato un seminarista cattolico, ucciso dai partigiani durante la seconda guerra mondiale. Venerato come beato dalla Chiesa cattolica, è patrono dei seminaristi e dei ministranti dell'arcidiocesi di Modena-Nonantola

Altre Definizioni con rivi; piccoli; corsi; acqua;