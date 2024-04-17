Mettere insieme

Sara Verdi | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Mettere insieme' è 'Unire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: UNIRE

Vuoi approfondire la risposta Unire? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

ALTRE SOLUZIONI: ADUNARE - RI RADUNARE

Perché la soluzione è Unire? Unire significa mettere insieme cose diverse per crearne una nuova o più completa. È come unire pezzi di un puzzle per formare un'immagine intera o unire amici per condividere momenti speciali. Questo gesto favorisce collaborazione e armonia, permettendo di raggiungere obiettivi comuni o di condividere emozioni. Alla fine, unire è un modo per rafforzare legami e costruire qualcosa di più grande.

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Mettere insieme nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Unire

La definizione "Mettere insieme" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Unire'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Mettere insieme
  • Risposta: UNIRE
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: U____
  • Inizia con: U
  • Finisce con: E

Le 5 lettere della soluzione

U Udine
N Napoli
I Imola
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Unire' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Mettere insieme". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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