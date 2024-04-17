Mettere insieme
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Mettere insieme' è 'Unire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: UNIRE
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ALTRE SOLUZIONI: ADUNARE - RI RADUNARE
Perché la soluzione è Unire? Unire significa mettere insieme cose diverse per crearne una nuova o più completa. È come unire pezzi di un puzzle per formare un'immagine intera o unire amici per condividere momenti speciali. Questo gesto favorisce collaborazione e armonia, permettendo di raggiungere obiettivi comuni o di condividere emozioni. Alla fine, unire è un modo per rafforzare legami e costruire qualcosa di più grande.
Mettere insieme nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Unire
La definizione "Mettere insieme" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Unire'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Mettere insieme
- Risposta: UNIRE
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: U____
- Inizia con: U
- Finisce con: E
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Unire' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Mettere insieme". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con mettere: Mettere fuori uso uno strumento come la bilancia
Con insieme: Si friggono insieme con i gamberi