Mettere insieme

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Mettere insieme' è 'Unire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: UNIRE

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ALTRE SOLUZIONI: ADUNARE - RI RADUNARE

Perché la soluzione è Unire? Unire significa mettere insieme cose diverse per crearne una nuova o più completa. È come unire pezzi di un puzzle per formare un'immagine intera o unire amici per condividere momenti speciali. Questo gesto favorisce collaborazione e armonia, permettendo di raggiungere obiettivi comuni o di condividere emozioni. Alla fine, unire è un modo per rafforzare legami e costruire qualcosa di più grande.

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Mettere insieme nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Unire

La definizione "Mettere insieme" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Unire'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Mettere insieme

Mettere insieme Risposta: UNIRE

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: U____

U____ Inizia con: U

U Finisce con: E

Le 5 lettere della soluzione

U Udine N Napoli I Imola R Roma E Empoli

La soluzione 'Unire' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Mettere insieme". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.