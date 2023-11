La definizione e la soluzione di: Mettere insieme collegare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : UNIRE

Significato/Curiosita : Mettere insieme collegare

Volta dei messaggi per banks. il poliziotto inizia a unire i punti e a collegare gli omicidi con il caso del suo partner e ad alcuni elementi riguardanti... L'Unione nazionale incremento razze equine, in acronimo UNIRE, era un ente istituito con regio decreto 24 maggio 1932, n. 642 e voluto, tra gli ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

