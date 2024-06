Adunare mettere insieme

: . Dal 1998 viene assegnato al miglior film della sezione il Premio Un Certain Regard. "Un certo sguardo") è una sezione della selezione ufficiale del Festival di Cannes, fondata da Gilles Jacob nel 1978 per riunire tre sezioni fuori concorso create nel 1975 dal precedente delegato generale Maurice Bessy, Les yeux fertiles, L'air du temps e Le passé composé. Un Certain Regard (lett.

Italiano: Verbo: Transitivo: riunire (vai alla coniugazione) . far convergere. Sillabazione: riu | nì | re. Pronuncia: IPA: /rju'nire/ . Etimologia / Derivazione: formato da ri- e unire . Sinonimi: attaccare, ricollegare, ricongiungere, saldare, unire. raccogliere, radunare, raggruppare,. (di persone)adunare, chiamare, convocare (per estensione) pacificare, riavvicinare, riconciliare.