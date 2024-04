La Soluzione ♚ L abbandonò in fiamme Enea

La soluzione di 5 lettere per la definizione: L abbandonò in fiamme Enea. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TROIA

Curiosità su L abbandono in fiamme enea: Secondo la narrazione virgiliana dell'eneide, si innamorò dell'eroe troiano enea, figlio di anchise, quando egli approdò a cartagine per colpa di una tempesta... Troia o Ilio (in greco antico: a o , Ilion, o , Ilios, e in latino Troia o Ilium) è stata un'antica città dell'Asia Minore posta all'entrata dell'Ellesponto, su una collina di Hissarlik, nella moderna Turchia. Attualmente è un sito storico, chiamato Truva e popolato da un centinaio di abitanti. Wilusa, termine presente in più parti negli archivi reali Ittiti, secondo una ricerca condotta da Frank Starke nel 1996, ormai universalmente accettata dal mondo accademico, da J. David Hawkins nel 1998 e da WD Niemeier nel 1999 era il nome, nella lingua luvia/ittita propria degli abitanti dell'area, della città poi passata alla storia ...

