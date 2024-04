La Soluzione ♚ Venne ideato da Ulisse e costruito da Epeo

La soluzione di 14 lettere per la definizione: Venne ideato da Ulisse e costruito da Epeo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CAVALLO DI TROIA

Curiosità su Venne ideato da ulisse e costruito da epeo: ideale da ulisse e costruita da epeo" Il cavallo di Troia è una macchina da guerra che, secondo la leggenda, fu usata dai greci per espugnare la città di Troia. Questo termine è entrato nell'uso letterario, ma anche nel lessico comune, per indicare uno stratagemma con cui penetrare le difese.

