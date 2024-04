La Soluzione ♚ Il Ponzio che abbandonò Gesù e se ne lavò le mani

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Il Ponzio che abbandonò Gesù e se ne lavò le mani. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PILATO

Curiosità su Il ponzio che abbandono gesu e se ne lavo le mani: Procedimento inquisitorio contro gesù intentato prima dalle autorità ebraiche e poi dinanzi a quella romana, rappresentata da ponzio pilato, unico detentore dello... Ponzio Pilato (in latino Pontius Pilatus; in greco t t; in ebraico ; fine I secolo a.C./inizio I secolo – I secolo) è stato un funzionario e militare romano, che fu prefetto della Giudea per circa un decennio durante il regno di Tiberio, negli anni intorno al 30. È ricordato principalmente per il ruolo che le fonti cristiane e Tacito gli attribuiscono nel processo di Gesù e per le leggende fiorite nei secoli successivi, che arrivano a considerarlo santo e un martire: per tale motivo è ricordato come martire dalla Chiesa copta e come santo dalla Chiesa etiope.

