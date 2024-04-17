10000 mq di terra

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La soluzione di 6 lettere per la definizione '10000 mq di terra' è 'Ettaro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ETTARO

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Perché la soluzione è Ettaro? L'ettaro è un'unità di misura utilizzata per quantificare aree di terra, equivalenti a 10.000 metri quadrati. Questa misura è spesso impiegata nel settore agricolo e in ambito fondiario per indicare la dimensione di terreni, vigneti o pascoli. La sua diffusione deriva dall'uso storico e culturale, permettendo di esprimere con precisione e semplicità le superfici di grandi estensioni. La conoscenza di questa unità facilita il confronto tra diverse aree di proprietà o di utilizzo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "10000 mq di terra". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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10000 mq di terra nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Ettaro

In presenza della definizione "10000 mq di terra", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "10000 mq di terra" conferma che la soluzione 'Ettaro' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Ettaro

E Empoli T Torino T Torino A Ancona R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "10000 mq di terra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ettaro' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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