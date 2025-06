Misure agrarie di 10000 mq nei cruciverba: la soluzione è Ettari

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Misure agrarie di 10000 mq' è 'Ettari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ETTARI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Ettari: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ettari? Gli ettari sono unità di misura usate in agricoltura per quantificare grandi superfici di terreno, equivalenti a 10.000 metri quadrati. Questa misura permette di valutare facilmente campi, terreni agricoli e proprietà rurali di grandi dimensioni. Conoscere gli ettari aiuta a pianificare coltivazioni e gestire le risorse agricole in modo più efficiente e preciso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:10000 mq di terraEquivalgono a 10000 mqVale 10000 mqAntiche misure agrarieSpazi in mq

Hai trovato la definizione "Misure agrarie di 10000 mq" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

