La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Equivale a 1000 mq' è 'Ettaro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ETTARO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Equivale a 1000 mq" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Equivale a 1000 mq". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Ettaro? Un ettaro rappresenta un'unità di misura utilizzata principalmente in agricoltura per quantificare terreni di grandi dimensioni. Si tratta di una superficie che corrisponde a mille metri quadrati, equivalenti a un quadrato di 100 metri di lato. Questa unità permette di valutare con precisione estensioni di campi, prati o boschi, facilitando la pianificazione e la gestione delle risorse agricole. La conoscenza di questa misura è fondamentale per operatori del settore e appassionati di terra.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Equivale a 1000 mq" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Equivale a 1000 mq" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Ettaro:

E Empoli T Torino T Torino A Ancona R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Equivale a 1000 mq" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

