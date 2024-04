La Soluzione ♚ Vale 10000 mq

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ETTARO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Vale 10000 mq: valle 10000 mq" L'ettaro (simbolo ha) è una unità di misura dell'area il cui largo utilizzo è riconosciuto dal Sistema internazionale di unità di misura pur non facendone parte. È pari a 10000 m², cioè all'area di un quadrato con lato lungo 100 metri (1 hm²). Viene ufficialmente utilizzato dall'Agenzia delle entrate italiana per misurare la superficie dei terreni a fini catastali o fiscali. L'ettaro è un multiplo dell'ara e della centiara. Un ettaro equivale a: 100 are (a) 10 000 centiare (ca=m²) Ad esempio, 15642 m² corrispondono a 1 ha, 56 are e 42 centiare.

