La Soluzione ♚ Il bis dell abbonato La definizione e la soluzione di 7 lettere: Il bis dell abbonato. RINNOVO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il bis dell abbonato: Rinnovo di licenza è un romanzo di spionaggio del 1981 scritto da John Gardner. Sostantivo Significato e Curiosità su: Rinnovo di licenza è un romanzo di spionaggio del 1981 scritto da John Gardner. rinnovo m sing (pl.: rinnovi) avvicendamento di persone o permuta di qualcosa Voce verbale rinnovo prima persona singolare dell'indicativo presente rinnovare Sillabazione rin | nò | vo Pronuncia IPA: //rin'nvo/ Etimologia / Derivazione derivazione di rinnovare Sinonimi modernizzazione, rifacimento, rinnovamento, ristrutturazione, svecchiamento, trasformazione

(di abbonamento, contratto) dilazione, prolungamento , proroga

dilazione, prolungamento , proroga sostituzione, riforma, restauro

conferma, reiterazione

aggiornamento Contrari invecchiamento, superamento

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Il bis dell abbonato' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.