L abbiccì dell astrologo

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Lo zodiaco in astronomia, geografia astronomica, come pure in astrologia, è una fascia della volta celeste che si estende per circa 9° da entrambi i lati dell'eclittica (il percorso apparente del Sole nel suo moto annuo) e comprendente anche i percorsi apparenti della Luna e dei pianeti.Le stelle nella fascia dello zodiaco sono state raggruppate in costellazioni, alle quali sono stati assegnati nomi di esseri viventi, reali o fantastici.

zodiaco ( approfondimento) m sing (pl.: zodiaci)

(astronomia) fascia della sfera celeste, che si estende per circa 8 gradi intorno all'eclittica, nella quale si svolge il moto apparente dei pianeti (astrologia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

zo | dì | a | co

Pronuncia

IPA: /dzo'diako/

Etimologia / Derivazione

dal latino zodiacus, che deriva dal greco da (derivazione di d ossia figura, segno celeste, che è proprio il diminutivo di «animale, e poi immagine, figura), sottint. : propriamente (circolo) delle figure celesti; nel linguaggio scientifico è sentito come nome proprio ed è pertanto scritto con l’iniziale maiuscola ( fonte Treccani); secondo Isidoro: dal greco antico zõidiakós, da zoídion kyklos,

Citazione

Sinonimi

(astrologia) costellazioni zodiacali, segni zodiacali

Iponimi