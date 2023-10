Una fascia di 12 costellazioni - Cruciverba

Stelle nelladello zodiaco sono state raggruppate in, alle quali da tempo immemorabile sono stati assegnati nomiesseri viventi...

Lo zodiaco in astronomia, geografia astronomica, come pure in astrologia, è una fascia della volta celeste che si estende per circa 9° da entrambi i lati dell'eclittica (il percorso apparente del Sole nel suo moto annuo) e comprendente anche i percorsi apparenti della Luna e dei pianeti.