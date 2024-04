La Soluzione ♚ Impressionare e colpire fare La definizione e la soluzione di 7 lettere: Impressionare e colpire fare. BRECCIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Impressionare e colpire fare: La presa di Roma, nota anche come breccia di Porta Pia, fu l'episodio del Risorgimento avvenuto il 20 settembre 1870 che sancì la conquista di Roma e degli ultimi territori dello Stato Pontificio, corrispondenti all'odierno Lazio, da parte del Regno d'Italia. Fu l'atto terminale e culminante della controversia storica tra Stato italiano e potere papale noto come Questione romana. Decretò la fine dello Stato Pontificio, annesso all'Italia in seguito ai plebisciti dell'ottobre seguente, e fu un momento di profonda rivoluzione nella gestione del potere temporale da parte dei papi. L'anno successivo la capitale d'Italia fu trasferita da Firenze ... Sostantivo Significato e Curiosità su: La presa di Roma, nota anche come breccia di Porta Pia, fu l'episodio del Risorgimento avvenuto il 20 settembre 1870 che sancì la conquista di Roma e degli ultimi territori dello Stato Pontificio, corrispondenti all'odierno Lazio, da parte del Regno d'Italia. Fu l'atto terminale e culminante della controversia storica tra Stato italiano e potere papale noto come Questione romana. Decretò la fine dello Stato Pontificio, annesso all'Italia in seguito ai plebisciti dell'ottobre seguente, e fu un momento di profonda rivoluzione nella gestione del potere temporale da parte dei papi. L'anno successivo la capitale d'Italia fu trasferita da Firenze ... breccia f sing (pl.: brecce) (militare) apertura di un muro fortificato assediato a colpi di cannone Sillabazione bréc | cia Pronuncia IPA: /'bretta/ Etimologia / Derivazione (apertura) deriva dal francese brèche, *(ghiaia) probabilemte dal latino imbricea derivazione di imbrex cioè "embrice Sinonimi rottura, spaccatura, apertura, crepa, fessura, fenditura, squarcio, varco, passaggio, spiraglio, buco, foro, pertugio

( senso figurato ) (di argomentazione, ragionamento) debolezza, punto debole

debolezza, punto debole ghiaia, ghiaino, pietrisco, sassi, ciottoli Parole derivate brecciame Altre Definizioni con breccia; impressionare; colpire; fare; Sancì l annessione dell Urbe al Regno d Italia; È storica quella di Porta Pia; Chi la fa vuole impressionare; Malore che può colpire il bagnante; Colpire con malefici; Incitare a fare; Alla cioè fatto tanto per fare; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Impressionare e colpire fare

BRECCIA

B

R

E

C

C

I

A

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Impressionare e colpire fare' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.