La definizione e la soluzione di 8 lettere: Incitare a fare. ESORTARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Verbo

Transitivo

Significato e Curiosità su: Accanto ai verbi attivi e passivi, in latino vi sono anche i verbi deponenti e i verbi semideponenti. I verbi deponenti sono così chiamati poiché hanno deposto la forma attiva e presentano forma passiva, pur conservando un significato attivo. Anche i verbi deponenti possono essere transitivi e intransitivi e possono essere suddivisi in quattro coniugazioni: I coniugazione che presenta la terminazione dell'infinito presente in ari II coniugazione che presenta la terminazione dell'infinito presente in eri III coniugazione che presenta la terminazione dell'infinito presente in i IV coniugazione che presenta la terminazione dell'infinito ...

esortare (vai alla coniugazione)

cercare di persuadere qualcuno a fare una determinata cosa (per estensione) portare qualcuno ad uno stato interiore caratterizzato in modo da poter convincere ad agire liberamente in bene o in male oppure a decidere se fare o meno una o più scelte

Sillabazione

e | sor | tà | re

Pronuncia

IPA: /zr'tar/

Etimologia / Derivazione

dal latino exhortari, composto di ex- rafforzativo e di hortari, esortare

Sinonimi

incitare, incoraggiare, spingere, sollecitare, stimolare, consigliare, suggerire, ammonire, raccomandare, indurre

(senso figurato) spronare, pungolare

Contrari

frenare, trattenere, sconsigliare, dissuadere

Parole derivate