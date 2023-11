È storica quella di Porta Pia

Laancona costruita da filippo marchionni, vedi(ancona).una delle porte delle mura aurelianeroma. si trattauna...

La presa di Roma, nota anche come breccia di Porta Pia, fu l'episodio del Risorgimento avvenuto il 20 settembre 1870 che sancì la conquista di Roma da parte del Regno d'Italia. Fu l'atto terminale e culminante della controversia storica tra Stato italiano e potere papale noto come Questione romana. Decretò la fine dello Stato Pontificio, annesso all'Italia in seguito ai plebisciti dell'ottobre seguente, e fu un momento di profonda rivoluzione nella gestione del potere temporale da parte dei papi. L'anno successivo la capitale d'Italia fu trasferita da Firenze a Roma ( Legge 3 febbraio 1871, n. 33 ).

L'anniversario del 20 settembre è stato festività nazionale fino al 1930, quando fu abolito a seguito della firma dei Patti Lateranensi.