La Soluzione ♚ Colpire con malefici La definizione e la soluzione di 7 lettere: Colpire con malefici. IETTARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Colpire con malefici: Il malocchio è una delle tradizioni popolari più radicate, che tratta la superstizione del potere dello sguardo di produrre effetti sulla persona osservata; tale effetto può essere nella maggior parte dei casi negativo, come portare malasorte su persone che pensano che esso non esista. Voce verbale Significato e Curiosità su: Il malocchio è una delle tradizioni popolari più radicate, che tratta la superstizione del potere dello sguardo di produrre effetti sulla persona osservata; tale effetto può essere nella maggior parte dei casi negativo, come portare malasorte su persone che pensano che esso non esista. iettate seconda persona plurale dell'indicativo presente di iettare seconda persona plurale dell'imperativo di iettare participio passato femminile plurale di iettare Etimologia / Derivazione vedi iettare

La risposta a Colpire con malefici

IETTARE

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Colpire con malefici' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.