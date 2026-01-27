Immersi con la mente

SOLUZIONE: PENSIEROSI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Immersi con la mente" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Immersi con la mente". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Pensierosi? Le persone che tendono a riflettere profondamente e a preoccuparsi spesso sono considerate pensive. La loro mente è continuamente impegnata in pensieri e dubbi, anche quando non sono direttamente coinvolti in un'attività. Questo stato di introspezione può portare a una maggiore consapevolezza di sé, ma anche a un senso di inquietudine. Essere pensierosi significa quindi essere spesso immersi nei propri pensieri, anche nelle situazioni più semplici.

Quando la definizione "Immersi con la mente" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Immersi con la mente" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Pensierosi:

P Padova E Empoli N Napoli S Savona I Imola E Empoli R Roma O Otranto S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Immersi con la mente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

