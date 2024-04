La Soluzione ♚ Circolavano in Italia La definizione e la soluzione di 4 lettere: Circolavano in Italia. LIRE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Circolavano in italia: Lira è il nome usato dal Medioevo fino al XXI secolo per le monete di diverse nazioni; in particolare la lira italiana è stata la valuta ufficiale dell'Italia fino al 28 febbraio 2002, quando è stata sostituita dall'euro. Il nome "lira" deriva dal latino libra ("bilancia"), che, prima con i Libripens dell'antica Roma e poi con Carlo Magno, indicherà sia un'unità di peso (in italiano libbra) che un bene, come un'unità monetaria (la libbra d'argento). Italiano Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Lira è il nome usato dal Medioevo fino al XXI secolo per le monete di diverse nazioni; in particolare la lira italiana è stata la valuta ufficiale dell'Italia fino al 28 febbraio 2002, quando è stata sostituita dall'euro. Il nome "lira" deriva dal latino libra ("bilancia"), che, prima con i Libripens dell'antica Roma e poi con Carlo Magno, indicherà sia un'unità di peso (in italiano libbra) che un bene, come un'unità monetaria (la libbra d'argento). lire f plur plurale di lira Sillabazione lì | re Etimologia / Derivazione vedi lira Francese Sostantivo lire f sing (pl.: lires) lira (valuta) un euro vaut environ 1936 lires italiennes - un euro vale circa 1936 lire italiane Verbo Transitivo lire (vai alla coniugazione) 3° gruppo leggere lire un livre - leggere un libro

- leggere un libro lire à haute voix - leggere ad alta voce

- leggere ad alta voce il aime lire - (egli) ama leggere Pronuncia IPA: /li/ Ascolta la pronuncia : Etimologia / Derivazione (sostantivo) dall'italiano lira

(verbo) dal latino legere Parole derivate (verbo) relire italiano vedi lira

francese The Free Dictionary, edizione online (francese) CNRTL, Dictionnaire de l’Académie française ottava edizione (1932-1935), online su cnrtl.fr Bouvier Florence, dizionario francese-italiano, edizione online

