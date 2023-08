Circolavano in Spagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Circolavano in Spagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PESETAS

Significato/Curiosità : Circolavano in Spagna

Le "pesetas" erano l'unità monetaria della Spagna prima dell'adozione dell'euro nel 2002. Questa valuta ha giocato un ruolo significativo nella storia economica e sociale spagnola. Le pesetas circolavano in diverse denominazioni e furono utilizzate per generazioni, segnando periodi di cambiamenti politici, sviluppo economico e inflazione. Questa valuta è diventata un simbolo nazionale e ha influenzato le abitudini di consumo e il tessuto sociale del paese. Anche se le pesetas non sono più in circolazione, il loro ricordo è ancorato nella memoria collettiva degli spagnoli come parte della loro storia finanziaria.

Altre risposte alla domanda : Circolavano in Spagna : circolavano; spagna; La Germania dove circolavano le auto Trabant; circolavano prima dell euro; circolavano in Portogallo e Brasile; circolavano in Italia prima dell euro; circolavano in Italia prima dell euro; Il nomignolo di una regina di spagna ; La spagna della canzone; C è sia in spagna che in Olanda; Il Principato nei Pirenei tra Francia e spagna ; Grande altopiano al centro della spagna ;

Cerca altre Definizioni