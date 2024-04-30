Cento erano più pesanti di diecimila

SOLUZIONE: LIRE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Cento erano più pesanti di diecimila" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cento erano più pesanti di diecimila". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Lire? Le lire erano una moneta usata in Italia prima dell'introduzione dell'euro, e il loro valore poteva variare nel tempo. Quando si diceva che cento lire erano più pesanti di diecimila, si faceva riferimento a quanto fossero meno preziose rispetto a grandi somme di altre valute. Questa espressione sottolinea la poca valore delle piccole monete rispetto a grandi quantità di denaro.

La definizione "Cento erano più pesanti di diecimila" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cento erano più pesanti di diecimila" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Lire:

L Livorno I Imola R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cento erano più pesanti di diecimila" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

