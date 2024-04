La Soluzione ♚ Bagna Italia e Grecia

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : IONIO

Curiosità su Bagna italia e grecia: Policastro è una insenatura del mare tirreno meridionale che bagna le coste di tre province, quella di salerno in campania, di potenza in basilicata e di cosenza... Il mar Ionio, in greco ao, Iónio Pélagos, è un bacino del mar Mediterraneo orientale, situato tra la Sicilia, l'Italia meridionale (Puglia, Basilicata e Calabria) e la Grecia (Isole Ionie, Grecia Occidentale e Peloponneso).

