La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : COLERIDGE

Curiosità su Il poeta inglese de la ballata del vecchio marinaio: la ballata del vecchio marinaio (the rime of the ancient mariner) è una ballata scritta e ripresa più volte da samuel taylor coleridge e pubblicata nel... Samuel Taylor Coleridge (/'kolrd/; Ottery St Mary, 21 ottobre 1772 – Highgate, 25 luglio 1834) è stato un poeta, critico letterario e filosofo britannico. È considerato insieme all'amico e poeta William Wordsworth tra i fondatori del Romanticismo inglese, in particolare per la cura e la pubblicazione, nel 1798, del volume Ballate liriche (Lyrical Ballads). Tra le sue opere più celebri si ricordano il poema narrativo La ballata del vecchio marinaio (The Rime of the Ancient Mariner), e l'opera in prosa Biographia Literaria.

