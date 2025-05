For = per sempre in inglese nei cruciverba: la soluzione è Ever

EVER

Curiosità e Significato di "Ever"

Perché la soluzione è Ever? La parola ever in inglese significa mai o sempre, a seconda del contesto in cui viene utilizzata. È spesso usata per esprimere un tempo indefinito, come in frasi che parlano di esperienze o situazioni che si protraggono nel tempo. Ad esempio, si può dire Have you ever been to Paris? per chiedere se qualcuno ha visitato la città in qualsiasi momento della sua vita.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È sempre in InghilterraFor = per sempreCosì dovrebbero sempre essere i prati all ingleseGeorge : narratrice ingleseLa George narratrice inglese

Come si scrive la soluzione Ever

La definizione "For = per sempre in inglese" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

E Empoli

V Venezia

E Empoli

R Roma

