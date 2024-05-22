Marinaio come Drake

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Marinaio come Drake' è 'Corsaro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORSARO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Marinaio come Drake" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Marinaio come Drake". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Corsaro? Un corsaro come Drake era un marinaio che, pur operando sotto la bandiera di uno stato, agiva spesso come un piratesco combattente sul mare. La sua attività consisteva nel saccheggiare navi nemiche o alleate, sfruttando la sua abilità marittima e il coraggio per ottenere ricchezze e potere. Questa figura rappresenta un esempio di marinaio che, a volte, si muoveva tra il rispetto delle leggi e l'azione illegale, lasciando un segno indelebile nella storia marittima.

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Marinaio come Drake nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Corsaro

La soluzione associata alla definizione "Marinaio come Drake" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Marinaio come Drake" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Corsaro:

C Como O Otranto R Roma S Savona A Ancona R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Marinaio come Drake" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: L eroe salgariano di cui è nota la figlia IolandaLo era sir DrakeUn marinaio come DrakeMarinaio fuorileggeLa governa un marinaioUn sinonimo di marinaioMarinaio de Le Mille e Una Notte